Установка и настройка корпоративного почтового сервера (step-by-step)

Наша задача получить полноценный почтовый сервер с сервисами SMTP(S), IMAP(S), POP3(S), с обработкой почты на антиспам и антивирус. Также будет настроен web-доступ к почтовой системе (почта/контакты/календарь) для почтовых пользователей и администратора системы. В качестве системы будет выбран пакет iRedMail и будет развернута на Linux Debian.

Что из себя представляет сборка iRedMail и какие пакеты отвечают за какой функционал хорошо видно на этом рисунке:

Содержание:

Подготовка системы

Установка iRedMail

Расширяем функционал iRedAdmin

Настройки системы iRedAdmin

Безопасность

Обновление iRedMail

Резервное копирование почты (Backup)

Восстановление из резервных копий

Настройки DNS

Autodiscover для почтовых клиентов

SSL Сертификат для Web-сервера

Заключение

Подготовка системы

Установим систему Debian и обновим систему и пакеты:

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade

Настроим сеть:

nano /etc/network/interfaces

и перезапустим сеть с новыми настройками:

/etc/init.d/networking restart

Настроим имя хоста:

Hostname -f

Настроим локализацию:

dpkg-reconfigure locales locale -a

Перегрузим сервер для принятия настроек локализации.

Сервер готов, скачиваем актуальную версию пакета iRedMail.

Переходим на http://www.iredmail.org/download.html, проверяем расположение файла стабильной версии и копируем ссылку (на данный момент стабильная версия – 0.9.9).

Скачиваем:

wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.9.tar.bz2

Установка iRedMail

Распакуем архив и запустим скрипт установки:

tar xjf iRedMail* cd iRedMail* bash iRedMail.sh

Указываем место хранения почты на диске. Оставляем по умолчанию /var/vmail.

В качестве web-сервера предлагается Nginx, соглашаемся.

В качестве хранилища данных и конфигураций предлагается 3 варианта:

OpenLDAP – протокол для соединения с LDAP сервером по 389 порту, скажем так с Active Directory;

MariaDB – это когда то MySQL;

PostgreSQL – еще один и, на мой взгляд, один из лучших СУБД.

Для небольшой системы, до 1000 почтовых ящиков, подойдет MariaDB, что и выбираем.

Вводим пароль для Администратора MySQL (MariaDB).

Вводим имя домена почтового сервера. Нужно отметить, что данная система может обслуживать несколько независимых почтовых доменов.

Далее пароль Postmaster для домена.

Здесь предлагается выбрать функционал системы. Я выбрал все, функционал каждого описан (на английском).

Здесь предлагают согласиться с выбранной конфигурацией, отвечаем Yes.

Далее идет установка необходимых пакетов.

После отработки скрипта будут внесены изменения в файрвол. Соглашаемся – Yes.

По сути наш сервер уже готов и можно обратиться к нему по протоколам SMTP/IMAP/POP или же через web.

Доступ к web-почте — https://ваш_хост/mail/.

Доступ к web-админке — https://ваш_хост/iredadmin/

Здесь мы установили Open Source версию iRedMail и поэтому панель администратора имеет некоторое ограничения. Подробно сравнение тут — https://www.iredmail.org/admin_panel.html.

Расширяем функционал iRedAdmin

SMTPS

* POP3 service: port 110 over TLS (recommended), or port 995 with SSL. * IMAP service: port 143 over TLS (recommended), or port 993 with SSL. * SMTP service: port 587 over TLS.

Как мы видим в стандартной версии SMTP with SSL был убран, считается SMTP with SSL legacy (устаревший). Попробуем его включить, так как некоторые почтовые клиенты могут не поддерживают отправку SMTP через STARTTLS, порт 587.

В /etc/postfix/master.cf добавим:

465 inet n - n - - smtpd -o syslog_name=postfix/smtps -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10026

Перезапустим службу Postfix, чтобы включить SMTPS. Убедимся, что Amavisd прослушивает порт 10026 (и 10024, 9998).

Откроем порт 465 в брандмауэре:

nano /etc/default/iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp --dport 465 -j ACCEPT

ROUNDCUBE

Для красоты и удобства можно сменить темы для web-почты

https://github.com/Anisotropic/chameleon-blue

https://github.com/filhocf/roundcube-chameleon

Скачиваем и копируем папку skin в папку с RoundCube (у меня находится по /opt/www/roundcubemail-1.3.8/skins)

Прочие настройки можно найти в /opt/www/roundcubemail-1.3.8/config/default.inc.php — тут можно настроить язык по умолчанию, подпись в окне логин/пароль, тему по умолчанию.

Установка phpMyAdmin

Некоторый ограниченный функционал можно реализовать напрямую через редактирование базы данных. Для удобства уставим phpMyAdmin:

apt-get install phpmyadmin

Веб-сервера Nginx (его мы ставили в пакете iRedMail) нет, поэтому оставляем невыбранным тип сервера.

Соглашаемся настроить базы. Да.

Вводим пароль для phpMyAdmin и подтверждаем пароль.

Создаем ссылку на сервер:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/webtool

Теперь phpMyAdmin доступен по адресу — https://ваш_хост/webtool/

Логин – phpmyadmin Пароль – наш пароль что ввели при установке

Однако залогиневшись видим, что у пользователя phpmyadmin неполные права на базы, а под пользователем root невозможно залогиниться.

Создадим пользователя для phpmyadmin с полными правами:

mysql -u root create user 'myuser'@'localhost' identified by 'mypassword';

Проверим, создался ли наш пользователь:

select user,host,password from mysql.user;

Дадим нашему пользователю полные права:

grant all on *.* to 'myuser'@'localhost';

и применим изменения:

FLUSH PRIVILEGES;

Выход:

\q

Теперь получили полные права.

POSTFIXADMIN

Основой нашей почтовой системы является POSTFIX. PostfixAdmin – это веб интерфейс настройки POSTFIX. Установим и настроим и его для нашей системы.

apt-get install postfixadmin

Соглашаемся.

Задаем пароль для PostfixAdmin.

Создадим ссылку на веб доступ для PostfixAdmin:

ln -s /usr/share/postfixadmin /var/www/html/postfixadmin

Теперь PostfixAdmin доступен по адресу — https://ваш_хост/postfixadmin/

Настраиваем:

nano /usr/share/postfixadmin/config.inc.php $CONF['configured'] = true; $CONF['default_language'] = 'ru'; $CONF['database_type'] = 'mysqli'; $CONF['database_host'] = 'localhost'; $CONF['database_user'] = 'myuser'; $CONF['database_password'] = 'hRm3StSuY0WSpk0kkl9OX1Xjv8'; $CONF['database_name'] = 'vmail'; $CONF['encrypt'] = 'dovecot:SSHA'; $CONF['dovecotpw'] = "/usr/bin/doveadm pw";

Далее переходим по адресу — https://ваш_хост/postfixadmin/setup.php

Возможные ошибки:

1. PostfixAdmin не может писать в папку templates_c Даем права chown -R www-data /usr/share/postfixadmin/templates_c 2. Invalid query: Unknown column ‘goto’ in ‘alias’ В новой версии отсутствует колонка goto. Добавим её: mysql -u root -p use vmail; ALTER TABLE alias ADD COLUMN `goto` text NOT NULL; 3. Invalid query: Duplicate key name ‘domain’ Это связано с тем, что при создании почтового домена в iRedMail мы уже создали индексы для базы, а PostfixAdmin не согласен с этим. Выполняем там же команду SQL: DROP INDEX domain on mailbox; DROP INDEX domain on alias;

Если все проверки пройдены, будет предложено сгенерировать пароль:

После генерации пароля получим setup_password и эту строчку добавим в config.inc.php.

$CONF['setup_password'] = '2bedf63997cbf13068a454f6e7c4b7b0:db542a801058ebb19faae42cf2145aa6986c83c7';

Создадим Администратора PostfixAdmin: вводим ранее созданный Setup Password, логин-email Администратора и пароль.

Теперь можно заходить на PostfixAdmin.

Как уже говорилось, есть определенный функционал, который заблокирован в бесплатной версии iRedMail, скажем создание Псевдонимов (Alias). В PostfixAdmin данный функционал будет доступен.

Настройки системы iRedMail

Включение и отключение модулей почты

iRedMail обладает достаточно широким функционалом, но может потребоваться отключить некоторые функции или модули. У iRedMail есть модуль iRedAPD, написан на Python, который управляет основными возможностями почтового сервера. Файл конфигурации iRedAPD settings.py находится /opt/iredapd.

Удаляем ненужные модули и перезапускаем службу:

service iredapd restart

Чтобы отключить Антивирус и Антиспам, не знаю по каким причинам, но такая возможность есть, необходимо отредактировать файл настроек /etc/amavisd/amavisd.conf.

SpamAssassin и ClamaV завязаны на модуль Amavisd. Amavisd — это скрипт, который взаимодействует с транспортным агентом почты (MTA) и сканерами антивирусов и антиспам.

В /etc/amavisd/amavisd.conf раскомментируем строчки (убираем # в начале строки):

# @bypass_virus_checks_maps = (1); # controls running of anti-virus code # @bypass_spam_checks_maps = (1); # controls running of anti-spam code

И перезапускаем Amavisd:

systemctl restart amavisd

Настройки объема отправляемого сообщения

Максимальный размер отправляемого сообщения иногда бывает прописан в политиках компании. Но бездумно прописывать огромные значения тоже не стоит. При больших объемах писем быстро забиваются ящики пользователей, в итоге имеем нагруженный сервер и большие объемы для резервного копирования. В бесплатной версии мы опять имеем ограничение на редактирование этого параметра.

Для изменения значения максимального размера письма необходимо отредактировать значение message_size_limit в /etc/postfix/main.cf

По умолчанию message_size_limit = 15728640 (15Мб), можно изменить на нужное значение в байтах и перезапустить Postfix:

postfix reload

Сбор копий всех почтовых сообщений

Иногда есть требования по сбору и мониторингу всей входящей и/или исходящей почты через почтовый сервер. Данный функционал можно реализовать с помощью штатной возможности Postfix.

Для пересылки всех сообщений (входящих/исходящих) на определенный адрес достаточно прописать в /etc/postfix/main.cf:

always_bcc = backup@mydomain.ru

Однако стоит учитывать тот объем сообщений, который будет сваливаться туда.

Еще один вариант решения, для меня более предпочтительный, в phpmyadmin, открываем базу vmail и выполняем в ней запрос:

INSERT INTO sender_bcc_domain (domain, bcc_address, active, created) VALUES ('mydomain.ru', 'backup-out@mydomain.ru', 1, NOW()); INSERT INTO recipient_bcc_domain (domain, bcc_address, active, created) VALUES ('mydomain.ru', 'backup-in@mydomain.ru', 1, NOW());

Настройка автоответчика

Иногда бывает необходимо оповещать об отсутствии, когда сотрудник в отпуске или по иным причинам отсутствует. Система отправляет почтовое сообщение адресату определенного содержания.

Настраивается автоответ через web-интерфейс почтового ящика:

Еще для администратора почтовой системы Postfix

Просмотр настроек Postfix:

postconf -d

Просмотр очереди Postfix:

postqueue -p

Для удаления из очереди Postfix писем от пользователя user можно воспользоваться скриптом:

postqueue -p | grep user | awk '{system("postsuper -d "$1)}'

Немедленная доставка писем из очереди Postfix:

postsuper -r ALL postfix flush

или конкретного письма:

postsuper -r ID

Безопасность

Закрываем доступ из Интернета к phpMyAdmin

В настройки Nginx (/etc/nginx/sites-available/*-default-ssl.conf) добавим:

location /webtool { allow 127.0.0.1; #localhost allow 192.168.1.0/24; #local network deny all; #deny all other sources }

Проверим конфигурацию на ошибки:

nginx -t

и перегрузим Nginx:

systemctl reload nginx

Закрываем доступ из Интернета к PostfixAdmin

Аналогично закроем доступ для postfixadmin. В /etc/nginx/sites-available/*-default-ssl.conf добавим:

location /postfixadmin { allow 127.0.0.1; #localhost allow 192.168.1.0/24; #local network deny all; #deny all other sources }

Проверим и перегрузим Nginx.

Обновление iRedMail

Как и при установке, скачиваем пакет iRedAdmin:

wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-x.y.z.tar.bz2

Распаковываем архив и переходим в каталог:

tar xjf iRedAdmin-x.y.z.tar.bz2 cd iRedAdmin-x.y.z/tools/

Запускаем скрипт обновления:

bash upgrade_iredadmin.sh

Резервное копирование почты (Backup)

В качестве места для хранения резервных копий баз и почтовых сообщений создадим отдельный диск (как это сделать).

По умолчанию, при установке iRedMail в планировщик Cron добавляются задания по созданию резервных копий баз данных MySQL, SOGo, ldap (зависит от выбора во время установки). В нашем случае это базы MySQL и SOGo.

В планировщике заданий (Cron) по умолчанию существуют 2 задания на резервное копирование баз:

30 3 * * * /bin/bash /var/vmail/backup/backup_mysql.sh 1 4 * * * /bin/bash /var/vmail/backup/backup_sogo.sh

Архивы помещаются в каталог /var/vmail/backup.

Перенесем место резервных копий на наш диск /mnt/backup и создадим папку vmail и внутри 2 папки db и mail:

mkdir /mnt/backup/vmail mkdir /mnt/backup/vmail/db mkdir /mnt/backup/vmail/mail

В db будем хранить копии баз MySQL, в mail сами почтовые сообщения.

Отредактируем файл /var/vmail/backup/backup_mysql.sh и /var/vmail/backup/backup_sogo.sh заменив значение пути:

export BACKUP_ROOTDIR="/var/vmail/backup" на export BACKUP_ROOTDIR="/mnt/backup/vmail/db"

Значение параметра в backup_mysql.sh KEEP_DAYS=’90’ указывает сколько дней хранить резервные копии.

Запустим создание архивов вручную и проверим корректность выполнения:

/bin/bash /var/vmail/backup/backup_mysql.sh

Копируем почту. По умолчанию, каталог для хранения переписки — /var/vmail/vmail1. Чтобы создать копию, достаточно скопировать его содержимое.

Создадим архив наших писем в /mnt/backup/vmail/mail с датой:

tar -czvf /mnt/backup/vmail/mail/vmail- $(date +%y-%m-%d).tar.gz /var/vmail/vmail1

Создадим задание для планировщика для ежедневного архивирования папки с почтовыми сообщениями (/var/vmail/vmail1/)

Напишем простой скрипт для Bash /var/vmail/backup/backup_mail.sh:

#!/bin/bash keep_days=90; cur_date=$(date --iso); backup_dir="/mnt/backup/vmail/mail/" source_dir="/var/vmail/vmail1" file_name="vmail_$cur_date.tar.gz" log_file="$backup_dir/vmail_$cur_date.log" echo "# Starting Find old backup files in Backup Directory $backup_dir" > $log_file find $backup_dir -type f -mtime +$keep_days -print0 | xargs -0 rm –f >> $log_file echo "# End Delete old backups" >> $log_file echo "# Start Backup script" >> $log_file echo "# Start at $(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)" >> $log_file tar -zcvf $backup_dir$file_name -P $source_dir >> $log_file echo "# End Backup script $(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)" >> $log_file

Скрипт выполнит следующее:

keep_days=90; время хранения архивных копий в днях;

удалит все файлы из каталога старше 90 дней;

создаст архив папки с сообщениями;

информацию о действиях поместит в лог файл.

Скрипт поместим в планировщик:

crontab -u root –e

выберем редактор nano и добавим строчи:

# iRedMail vMail directory backup 30 4 * * 2,5 /bin/bash /var/vmail/backuo/backup_mail.sh

Сохраняем изменения и выходим.

Планировщик настроен на 4:30 по вторникам и пятницам. Опять-таки политику резервного копирования нужно определять исходя из потребностей и требований компании.

Проверим задания в Cron:

сrontab –l

Восстановление из резервных копий

Режим восстановления требует планирования и понимая, что мы делаем. Задачи восстановления могут быть разные, начиная с восстановления потерянного письма и до того, что нужно перенести данные на новый сервер. В каждом случае нужны свои алгоритмы.

Думаю, не стоит говорить о том, что в случае переноса данных или установки другого сервера, его полной переустановки крайне желательно все компоненты собрать аналогичных сборок и версий.

Конфигурации хранятся в следующих базах MySQL:

Amavisd iredadmin iredapd mysql roundcubemail vmail

В случае переноса почтовой системы на новый сервер, базу mysql восстанавливать не нужно.

Восстановление баз данных

Базы можно восстановить через phpMyAdmin или через консоль:

Разархивируем нужную базу на нужную дату:

bzip2 -d vmail-*.sql.bz2

Восстановим базу:

mysql -v -u root -p vmail < vmail-*.sql

Аналогично восстанавливаются все необходимые базы.

Для восстановления почтовых сообщений нужно разархивировать необходимый архив и перенести нужные папки или файлы в нужный каталог.

tar -xvf vmail-*.tar.gz mv /mnt/backup/vmail/mail/vmail /* /var/vmail/vmail1/

Настройки DNS

Важными настройками для почтового сервера являются настройки в DNS зоне. Без настроек DNS наша почта не будет нормально восприниматься другими почтовыми серверами, и мы не сможем принимать почту от других серверов.

Внесем изменения в зону DNS:

mail.mydomain.ru. 3600 IN A 111.222.333.444

где:

mail.mydomain.ru. – имя хоста нашего сервера;

3600 – TTL время жизни записи;

A – тип записи (хост);

111.222.333.444 – реальный IP адрес нашего почтового сервера.

После внесения записи в DNS к северу можно обращаться по mail.mydomain.ru.

mydomain.ru. 3600 IN MX 10 mail.mydomain.ru.

здесь мы объявляем, что почтовым сервером (Mail eXchanger) является mail.mydomain.ru.

где:

3600 – TTL время жизни записи;

10 – приоритет.

MX записей в DNS зоне может быть несколько, с разными или одинаковыми приоритетами для обеспечения бесперебойной доставки писем, даже если один или несколько почтовых серверов не отвечает.

Этих настроек достаточно, чтобы наш почтовый сервер начал функционировать для сети Интернет. Однако в борьбе со спамом и проверкой валидности отправителя, нужно сделать еще несколько записей в DNS: DKIM, DMARC и SPF.

DKIM (Domain Keys Identified Mail) — это цифровая подпись, которая подтверждает подлинность отправителя и гарантирует целостность доставленного письма.

Наш iRedMail при установке уже сгенерировал c помощью Amavisd ключ DKIM. Для просмотра дадим команду:

amavisd-new showkeys

Скопируем результат и внесем запись TXT в наш DNS сервер:

dkim._domainkey.mydomain.ru. 3600 IN TXT "v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDIqFwU3xQ4AcLfdMwI9m/emPcmYSqkCe9evo9jYLItWaBZDLBWRXwzcDNVa492HSImXRSk+4Jd7zE7Ir+2xUzi0EShUYmBABKE4Z2x7tl7zo1iStW7DxN/ciEeRBH/iGWziBwl4crp+ahyfEq5EAKr2OHDeVl12xDUwlA6yjLsrwIDAQAB"

где:

v — версия DKIM, всегда принимает значение v=DKIM1;

p — публичный ключ, кодированный в base64.

SPF (Sender Policy Framework) — это подпись, содержащая информацию о серверах, которые могут отправлять почту с вашего домена. Наличие SPF снижает вероятность попадания письма в спам.

Добавим в DNS значение SPF:

mydomain.ru. IN TXT "v=spf1 a mx ~all"

где:

v — версия SPF, обязательный параметр, всегда spf1, никакие другие версии не работают;

+ — принимать письма (по умолчанию);

— — отклонить;

~ — «мягкое» отклонение (письмо будет принято, но будет помечено как спам);

mx — включает в себя все адреса серверов, указанные в MX записях домена;

a — IP-адрес в A-записи;

all — все остальные сервера, не перечисленные в SPF-записи.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) — это подпись, которая позволяет принимающему серверу решить, что делать с письмом. DMARC использует DKIM и SPF. Если отправленное сообщение не прошло проверку DKIM и SPF, то оно не пройдет и DMARC. Если же сообщение успешно прошло хотя бы одну проверку (DKIM или SPF), то и проверку DMARC сообщение пройдет успешно. DMARC добавляется только после того, как настроены записи SPF и DKIM.

Запись DNS:

_dmarc.mydomain.ru. IN TXT "v=DMARC1; p=none; sp=none; pct=100; fo=0; rua=mailto:postmaster@mydomain.ru"

Подробно о DKIM, DMARC и SPF — https://habr.com/ru/post/343128/

Autodiscover для почтовых клиентов

В Microsoft Exchange есть прекрасная служба Autodiscover для автоматического обнаружения серверов почтовой службы, которая работает через веб сервер и по сути передает клиенту, Outlook, xml файл с описанием настроек. Попробуем сделать что-то похожее с помощью DNS сервера, тем более, что данный метод описан стандартом RFC и заключается в создании SRV-записей в DNS.

SRV запись имеет данную структуру:

_service._proto.name TTL class SRV priority weight port target

Подробно про SRV записи в DNS — https://ru.wikipedia.org/wiki/SRV-запись.

Добавим:

_imap._tcp.mydomain.ru. 300 IN SRV 20 10 993 mail.mydomain.ru. _imap._tcp. mydomain.ru. 300 IN SRV 10 10 143 mail.mydomain.ru. _pop3._tcp. mydomain.ru. 300 IN SRV 10 10 110 mail.mydomain.ru. _pop3._tcp. mydomain.ru. 300 IN SRV 20 10 995 mail.mydomain.ru. _submission._tcp. mydomain.ru. 300 IN SRV 10 10 587 mail.mydomain.ru. _smtp._tcp. mydomain.ru. 300 IN SRV 20 10 465 mail.mydomain.ru.

SSL Сертификат для Web-сервера

Остается прикрутить сертификат для нашего web-сервера, поскольку доступ только через https протокол. Если есть коммерческий сертификат, то необходимо установить его для Nginx, если нужна альтернатива, то — https://certbot.eff.org/lets-encrypt/debianstretch-nginx.

Заключение

Конечно данная сборка не претендует на решение для больших корпораций и компаний. При выборе почтовой системы нужно учитывать много факторов. Здесь не представлены решения по отказоустойчивости и балансировке нагрузки. Да и не думаю, что для компаний, которые ставят задачи по нагрузке, отказоустойчивости, непрерывности услуги подойдут подобные решения на открытых кодах, т.е. по сути без поддержки со стороны вендора.

Также данное решение не претендует на конкуренцию с Micorosft Exchange, мое мнение, что у Exchgane нет конкурентов, пока во всяком случае. Но у Exchange есть один минус — решения на его базе стоят не малых денег. А iRedMail представляет для маленьких и средних компаний стандартное решение для обмена сообщениями SMTP(S), IMAP(S), POP3(S) с антивирусной и антиспам защитой, плюс достаточно симпатичный веб-интерфейс с неплохим функционалом. Также можно присмотреться к веб-решению SOGo Groupware, которое присутствует в сборке iRedMail.

При этом решение бесплатное, в плане лицензионных затрат, не особо требовательно к оборудованию и ресурсам системы.